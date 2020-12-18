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الشرطة الاتحادية تفجر نفقا تابعا لداعش بعملية واسعة شمالي كركوك


أفاد مصدر أمني، الجمعة (18 كانون الأول 2020)، بتنفيذ قوات الشرطة الاتحادية عملية واسعة لتعقب أماكن تواجد خلايا تنظيم داعش الارهابي شمال كركوك، لتعثر على عبوتين ناسفتين وتفجر نفقاً تابعاً للتنظيم هناك.

وقال المصدر إن "قطعات من الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية نفذت عملية أمنية مشتركة لتفتيش وتطهير منطقة حاوي الزاب وقرية البطمة، وصولاً الى نقطة الناظم باتجاه (جبال مامة) شمال كركوك، بمشاركة اللواء الثاني عشر وفوج المغاوير التابع للفرقة والفوج الآلي ومدفعية القيادة إضافة إلى مفرزة من الطائرات المسيرة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية عثرت خلال هذه العملية على عبوتين ناسفتين محلية الصنع، ونفق تابع لتنظيم داعش الارهابي، وقد تم إتلاف العبوتين وتفجير النفق بالكامل بواسطة هندسة ميدان الفرقة الثالثة".

 

يشار إلى أن القوات العراقية تنفذ باستمرار عمليات لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي في مناطق متفرقة من كركوك، خاصة في المناطق الجبلية والوعرة، كما يرد في بيانات رسمية.

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الشرطة الاتحادية تفجر نفقا تابعا لداعش بعملية واسعة شمالي كركوك
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