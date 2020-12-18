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النائب منصور البعيجي : لن نمرر موازنة عام 2021 بنسختها الحالية


اعلن النائب منصور البعيجي، الجمعة، رفض مجلس النواب للنسخة المسربة لموازنة العراق للعام المقبل، مبينا انها تتضمن نقاط كارثية وظلم واجحاف سيؤدي الى ضرر كبير لابناء الشعب العراقي جميعا وهذا الامر لايمكن القبول به نهائيا.

وقال البعيجي في بيان ، انه”كان الاجدر بالحكومة ان تقوم بخطوات اصلاحية اكثر جدية من خلال دعمها لقطاع الصناعة والزراعة والتجارة لرفد الموازنة لا ان تتوجه الى قطع ارزقاق ابناء الشعب ورفع قيمة الدولار مقابل الدينار الامر الذي سيسبب كارثة اقتصادية للبلد”.

واضاف، انه”في حال ارسال قانون الموازنة بصيغته المسربة، فاننا لن نمرره داخل مجلس النواب ولن نكون سبب في معاقبة ابناء شعبنا بهذه الطريقة الكارثية تحت مسمى اصلاح الاقتصاد او اي مسمى اخر لان هذا الامر يعتبر دمار لابناء شعبنا”.

واشار الى، ان”الوضع الحالي بالبلد لا يتحمل هكذا اجراءات خصوصا وان ابناء شعبنا ينتظرون الكثير من الحكومة في موازنة العام المقبل، كاطلاق الدرجات الوظيفية ورواتب المحاضرين المجانيين وعودة المفسوخة عقودهم وتثبيت العقود، لا ان تقوم الحكومة بقطع الرواتب وامور اخرى ستؤدي لانهيار الوضع العام بالبلد وبالتالي على الحكومة ان تراجع نفسها وتقوم باجرات اكثر جدية خصوصا في موازنة العام المقبل قبل ان تقوم بارسالها الى البرلمان بصيغتها المسربة لاننا لن نمرر موازنة العام المقبل بهذه الصيغة ولن نقف بالضد من ابناء شعبنا مهما كان السبب”

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