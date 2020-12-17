النائب ندى شاكر جودت تتهم جهات سياسية برفع سعر بيع الدولار

ارجعت لجنة الاقتصاد النيابية، الخميس، سبب ارتفاع سعر بيع الدولار في الاسواق لتدخلات الجهات السياسية في مزاد العملة.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي ان “الشركات المضاربة التي تقودها جهات سياسية تقف خلف ارتفاع بيع الدولار في الاسوق”، لافتة الى ان “ارتفاع بيع الدولار امر مقصود وتقف خلفه جهات سياسية”.

واضافت ان “مجلس النواب بدأ بجمع التواقيع النيابية لاستجواب محافظ البنك المركزي”، مبينة ان “الاستجواب الهدف منه معرفة اسباب ارتفاع الدولار ومحاسبة المقصرين”.

و ارجعت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء الماضي ، ارتفاع صرف الدولار في الاسواق لسياسة البنك المركزي المتخبطة.

وشهدت سعر صرف الدولار للايام الماضية ارتفاع غير مسبوق حيث وصل سعر الصرف الى اكثر من ١٣١ الف دينار مقابل ١٠٠ دولار.