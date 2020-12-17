المالية النيابية: موازنة ٢٠٢١ لن تمرر اذا مست رواتب الموظفين

اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لن يمرر اذ مس رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي ان “موقف مجلس النواب واللجنة المالية النيابية ثابت بعدم المساس في رواتب الموظفين حيث انها خطا احمر”، لافتا الى ان “الموزانة من غير الممكن تمريرها بصيغتها الحالية وهنالك تعديلات ستجري عليها”.

واضاف ان “الموازنة لن تمرر وفيها بنود تمس رواتب الموظفين”، مبينا ان “الموازنة التي سربت لوسائل الاعلام غير نهائية وفيما اخطاء كبيرة وضعتها الحكومة”.

وتابع ان “الموازنة في طور النقاش داخل مجلس الوزراء وسيتم عليها جملة من التعديلات”.

وكشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن عجز خيالي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بلغ اكثر من ١٠٠ ترليون دينار عراقي”.