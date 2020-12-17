الوقف السني يشعل خلافا بين الحلبوسي والكربولي بعد تحديد مصير كمبش

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كشف مصدر مطلع، الخميس، عن نشوب خلاف شديد بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب عن تحالف القوى محمد الحلبوسي بسبب رئاسة الوقف السني، مشيرا إلى أن الخلاف جاء بعد اتفاق يقضي بالابقاء على رئيس الوقف سعد كمبش.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “الأيام القليلة شهدت نشوب خلافات شديدة بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي الذي يشغل منصب نائب رئيس تحالف القوى الذي يرأسه الحلبوسي بسبب الوقف السني”،

مبينا أن “اتفاقا حصل بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحلبوسي يقضي بالابقاء على رئيس الوقف السني سعد كمبش لحين الانتخابات”.

وأضاف المصدر، أن “اليومين الماضيين شهدا عقد اجتماع موسع حضرته قيادات سنية بارزة بضمنهم رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري والقيادي بجبهة الإنقاذ سلمان الجميلي بحضور كمبش”، مشيرا إلى أن “المجتمعين اتفقوا على الإبقاء على كمبش في منصبه”.

ولفت المصدر إلى أن “سبب خلاف الكربولي مع رئيس الوقف السني يعود الى رفض الاحير للاستجابة لضغوط الكرابلة في منحهم بعض الامتيازات”، لافتا إلى أن “الكرابلة يسعون للدفع ببعض الأسماء ذات الخلفية الطائفية لرئاسة الوقف السني”.