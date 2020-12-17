الخدمات النيابية: لا توجد مصداقية بشأن عقد ميناء الفاو

اكدت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، انه لا توجد مصداقية من الحكومة بشأن عقد بناء مشروع ميناء الفاو كبير.

وقال عضو اللجنة عباس يابر في تصريح صحفي ان “الحكومة ملزمة بالتعامل بشكل شفاف مع مشروع بناء ميناء الفاو الكبير كونه استراتيجي ويحقق ايراد كبير لخزينة الدولة”، لافتا الى ان “هنالك عدم مصداقية من قبل الحكومة في ملف احالة المشروع للشركات المتنافسة”.

واضاف ان “المشروع يجب ان يحال الى شركة رصينة ومتخصصة والابتعاد عن التدخلات”، مبينا ان “وزارة النقل يقع على عاتقها اختيار الشركة الافضل والتعاقد معها بشكل مباشر”.

يشار الى ان انباء تحدثت عن دفع الشركة الكورية “دايو” اموال كبيرة لسياسيين ومتنفذين في الحكومة للحصول على عقد بناء ميناء الفاو الكبير.