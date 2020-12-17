القبض على 7 اشقاء مطلوبين بجريمة قتل ومحكومين بالاعدام في النجف

أفادت وكالة الاستخبارات العاملة في وزارة الداخلية، بإلقاء القبض على سبعة اشقاء مطلوبين بجريمة قتل ومحكومين بالاعدام في النجف الاشرف.

وذكرت الوكالة، في بيان أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات النجف الأشرف في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على سبعة متهمين اشقاء من بينهم امرأة في مركز المحافظة مطلوبين وفق المادة (٤٠٦) القتل العمد والصادرة بحقكم حكم بالاعدام شنقا حتى الموت في جريمة قتل احد المواطنين واصابة اثنين من إخوته في بغداد".

وأشارت إلى "تدوين اقوالهم ابتدائيا بالاعتراف وتسليمهم الى جهة الطلب