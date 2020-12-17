صحة الانبار توضح حقيقة اغلاق مدارس بسبب تفشي كورونا

اوضحت دائرة صحة الانبار، الخميس، حقيقة اغلاق مدارس في الرمادي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان ، انها"تنفي خبر تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مفاده اغلاق عدد من المدارس في مناطق جزيرة الرمادي بعد تفشي فيروس كورونا بين صفوف طلابها".

واكدت الدائرة، على"اخذ المعلومة من مصدرها الرسمي ومن على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي".

واضافت، انه"في هذا الوقت الذي يبذل الجيش الابيض كل طاقاته للحد من انتشار هذا الوباء الخطير نؤكد على اتباع التعليمات والارشادات الصحية التي من شأنها حماية المواطنين من خطر الاصابة بهذا الفيروس وهي ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وتعقيم الايدي، متمنين لاهلنا في المحافظة دوام الصحة والعافية".