النائب السوداني يحدد خطوات للسيطرة على غسيل الاموال احداها تتعلق بالرواتب

حدد النائب محمد شياع السوداني، الخميس، (17 كانون الأول 2020)، اربعة خطوات للسيطرة على غسيل الاموال، مبينا ان احداها تتعلق برواتب الموظفين.

وقال السوداني في تغريدة على تويتر، ان "لابد من ايقاف مهزلة نافذة بيع العملة للسيطرة على عمليات غسيل الاموال ولتشجيع الصناعة والزراعة".

واضاف ان "ذلك يرافقه ما يأتي:

- التوسع في شمول المستحقين بشبكة الحماية الإجتماعية وزيادة مبالغ الاعانة الشهرية.

-توفير مفردات البطاقة التموينية وتنويعها.

-عدم المساس بالرواتب الدنيا والمتوسطة للموظفين.

-تأمين الدواء والعلاج للأفراد والأسر الفقيرة.