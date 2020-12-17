نائب يعلن تفاصيل أسئلة عجز وفد كردستان المفاوض عن الإجابة عليها

أعلن عضو مجلس النواب مثنى أمين، (الخميس 17 كانون الاول 2020)، إن وفد اقليم كردستان التفاوضي مع بغداد صمت ولم يرد على أسئلة تتعلق بتصدير وموارد النفط في الإقليم.

وقال أمين في بيان ، "خلال اجتماعنا مع وفد اقليم كردستان التفاوضي مع بغداد وجهنا للوفد سؤالا عن أسباب منع لجنة تحقيقية من الحكومة العراقية للدخول الى اربيل للحصول على المعلومات المتعلقة بموارد النفط"، مشيرا الى أن الوفد "لم يكن لديه أي رد".

وأضاف أمين، أن "برلمانيا آخر وجه سؤالا للوفد عن الموارد المالية لنفط الاقليم والبنوك التي يتم ايداعها لافتا الى أن "الوفد لم ير بشأنها أيضا". وتابع أمين بالقول، "لم نسمع أي جديد من وفد إقليم كردستان".

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان دوبرداني أعلن، الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أكد للوفد الكردي الذي اجتمع معه عصر الأمس، التوصل إلى حلول بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، "خلال هذه الأيام".