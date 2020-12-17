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​النزاهة تكشف عن إجراءاتها بخصـوص إيفاد مراقبين جويين للتدريب في الإمارات


أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إجراءاتها بصدد المعلومات التي تمَّ تداولها في بعض وسائل الإعلام بخصوص إيفاد (231) من المراقبين الجويِّين في وزارة النقل إلى دولة الإمارات العربيَّة على أن تتحمَّل الشركة العامَّة للملاحة الجويَّة نفقات السفر والإيفاد، رغم أن الوزارة مُتعاقدةٌ مع شركة (سيركو) البريطانيَّة؛ لتدريب المراقبين الجويِّين.

الدائرة أشارت إلى أنها فاتحت وزارة النقل – الشركة العامَّة للملاحة الجويَّة؛ لإرسال صورةٍ ضوئيَّةٍ من العقد المبرم مع شركة (سيركو) البريطانيَّة، مع بيان كون العقد ما زال سارياً أم انقضت مُدَّته، والاستعلام عن استمرارها بتدريب المراقبين من عدمه.

ومن الجدير بالذكر أنَّ عدداً من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت تقارير حول قيام الوزارة بإرسال (231) مراقباً جوياً؛ للتدريب في الإمارات لمُدَّة ستة أيامٍ عدا أيام السفر، على أن تتحمَّل وزارة النقل كامل نفقات السفر والإيفاد التي تُقدَّرُ بملياري دينار.

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