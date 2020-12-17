المالية النيابية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أسباب ارتفاع الدولار ومسودة الموازنة المسربة

تعقد اللجنة المالية النيابية، عصر اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً لبحث أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، ومناقشة مسودة قانون الموازنة لعام 2021 المسربة.

وتشهد أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية في العراق، ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث سجّلت بورصة الكفاح في وقت سابق من اليوم، 137.000 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

فيما كان سعر البيع في الأسواق المحلية 138.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 136.000 دينار لكل 100 دولار.

ونشرت في وقت سابق من اليوم الخميس مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، والتي تضمنت استقطاعات من مخصصات رواتب الموظفين، وفرض ضرائب على قطاعات عدّة.