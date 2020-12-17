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بدر تحذر من تقسيم العراق


حذر الأمين العام المساعد لمنظمة بدر النائب عبد الكريم الانصاري، الخميس، من تقسيم العراق، فيما شدد على ضرورة عودة الموارد الاتحادية الى الحكومة المركزية.

وقال الانصاري في حديث صحفي ان "مجلس النواب سبق له وان صوت على قانون الاقتراض والذي تضمن مادة تلزم إقليم كردستان في تسليم ما بذمته للحكومة الاتحادية مقابل التزام الحكومة في صرف رواتب لأبناء شعبنا في الاقليم"،

مبينا ان "رؤيتنا بان صرف مستحقات وحقوق ابناء شعبنا العراقي من شماله الى جنوبه سواء من العرب والكرد وغيرهم من القوميات هو واجب الحكومة الاتحادية".

واضاف الانصاري، ان "النقطة الاساسية الاساسية في اي اتفاق ينبغي ان تتضمن تحويل اقليم كردستان مابذمته سواء من آبار النفط واستخراجه ونقله وادارته وغيرها من الاجراءات بيد الحكومة الاتحادية وعن طريق شركة سومو وان يكون هنالك مراجعة لكل العقود سواء كانت الحقول التي تم التعاقد فيها مع شركات اجنبية في الجنوب او في كردستان كي تكون هنالك عدالة بالوضع العام"،

مشددا على ان "الامر الآخر يرتبط بـ واردات المنافذ الحدودية والمطارات والريبة وغيرها من الابواب التي ينبغي ان تعود الى الحكومة الاتحادية وهو ما تم تشخيصه في الدستور على اعتبارها موارد اتحادية وينبغي ان تعود الى خزينة الحكومة الاتحادية".

واكد ان "عودة الموارد الاتحادية الى الحكومة المركزية فانه سيؤدي بالضرورة الى وحدة البلد ولا نذهب الى التقسيم وان نحافظ على اعطاء حقوق شعبنا الى الجميع دون تفاوت هنا او هناك".

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