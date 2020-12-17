إيقاف إصدار الوثائق الرسمية في العراق ابتداءً من 24 كانون الأول

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الخميس، عن إيقاف إصدار الوثائق الرسمية ابتداءً من 24 كانون الأول الحالي وحتى الثالث من كانون الأول المقبل، فيما قررت استثناء معاملات الحالات الانسانية والطارئة.

وقالت المديرية في بيان إنه "بالنظر لقرب انتهاء السنة المالية لعام ٢٠٢٠، ولغرض استكمال عملية الجرد السنوي وعمليات صيانة الابنية واستكمال التحضيرات اللازمة للعمل مطلع العام المقبل، اوقفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدار الوثائق اعتباراً من يوم ٢٠٢٠/١٢/٢٤ ولغاية ٢٠٢١/١/٣، فيما يخص معاملات اصدار (جواز السفر - شهادة الجنسية - بطاقة السكن- هوية الاحوال المدنية في الدوائر التي لاتزال تعمل بالنظام الورقي وليس بالبطاقة الوطنية) في بغداد والمحافظات".

وأضافت المديرية أنه يتم "استثناء معاملات الحالات الانسانية والطارئة من فترة التوقف على ان تخضع لتقدير المدير المباشر وفقاً للقانون والتعليمات".

وتابعت أن "قسم جوازات الكرادة يستقبل الحالات الانسانية والطارئة لمحافظة بغداد فقط ويكون في كل محافظة مكتباً مماثلاً خلال فترة التوقف".