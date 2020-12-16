عمليات بغداد تنفي إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها من قبل منظومة السفارة الأمريكية

نفت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، الانباء التي تحدثت عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية.

وقالت عمليات بغداد في بيان، إنه "لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن اسقاط طائرة مسيرة تابعة ل‍قيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية".

وأضافت أن "الخبر عار عن الصحة"، داعية وسائل الإعلام الى "توخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية".