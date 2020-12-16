النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي يوضح الأسباب التي دعت الى إعداد قانون خاص بتمويل الانتخابات

أوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي الأسباب التي دعت الى اعداد قانون خاص بتمويل الانتخابات، لافتا الى ان القانون تم اعداده من اجل ابعاد الانتخابات ومبالغها عن الاطماع السياسية والتلاعب.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “قانون تمويل الانتخابات سيتم التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة، حيث هناك رغبة لدى البرلمان بجعل تمويل الانتخابات بعيدا عن التدخلات”.

وأضاف ان “مفوضية الانتخابات يجب ان تحظى بقوانين ثابته، وبالتالي فأن تشريع قانون الانتخابات يضيف استقلالية اكثر للمفوضية ويبعدها عن أطماع وتدخلات الكتل السياسية بملف الانتخابات”.

وأوضح ان “القانون سيكون دائمي ومستقل بالمفوضية، كقانون الانتخابات والدوائر المتعددة، ويحمي المبالغ المخصصة للانتخابات من التلاعب”.