الاقتصاد النيابية:حكومة الكاظمي ادخلت البلاد بالازمة المالية وعمقتها

اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء, حكومة الكاظمي بتعميق الازمة المالية والفشل الذريع بإدارة الاقتصاد العراقي، فيما عزت رفع الدولار الى تخفيض البنك المركزي مبيعاته بمزاد العملة.

وقال عضو لجنة الاقتصاد حامد الموسوي في حديث صحفي ان “حكومة الكاظمي ادخلت البلاد بأزمة مالية وبدل الخروج منها عمقت الازمة ومع كل حل تتخذه تتأزم اكثر”.

واضاف ان “ما يعيب حكومة الكاظمي احدهم لا يعلم بالأخر”، مشيرا الى ان “الكاظمي بواد ووزارة المالية بواد والبنك المركزي بواد اخر كل البعد مما جعل قراراتهم متضاربة”.

واوضح الموسوي ان “حكومة الكاظمي فشلت فشلا ذريعا بإدارة الملف الاقتصادي الى جانب فشلها في ادارة كافة شؤون البلاد”، لافتا الى ان “الفشل الاخير هو ارتفاع اسعار الدولار”.

وافاد ان “سبب الارتفاع هو قيام البنك المركزي بتقليل مبيعات مزاد العملة في محاولة للسيطرة على الامر واوقع نفسه بمشكلة اخرى وهي رفع اسعار الدولار”.ا