قوة عسكرية تداهم وكراً لـ"داعش" الارهابي وتقتل اثنين من عناصره بصحراء الرطبة

أعلنت قيادة عمليات الأنبار، الأربعاء، عن مداهمة وكر لتنظيم "داعش" الارهابي في عمق صحراء الرطبة، وقتل ارهابيين من التنظيم.

وقالت القيادة في بيان ، إن "قوة من أبطال الفرقة الأولى واستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت واجباً بعمق صحراء الرطبة بقوة محمولة جواً من طيران الجيش الأبطال واشتركت معها قطعات برية من القيادة أعلاه".

وأضافت القيادة أن القوة "داهمت وكراً لداعش الارهابي ودمرت عجلتهم وقتلت اثنين منهم ولا زالت قطعات الفرقة مستمرة بالواجب".