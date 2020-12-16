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لتفادي ارتفاع الاصابات.. وزارة الصحة تلوح الى امكانية عودة الغلق التام


لوحت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية العودة إلى الإغلاق التام أو الجزئي في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما دعت الفرق الصحية لمتابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات في تطبيق الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءت بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة.

وقالت الوزارة ببيان ، "في الوقت الذي شهد الوضع الوبائي في العراق بالتحسن تدريجيا  وذلك بانخفاض عدد الاصابات والوفيات بشكل واضح مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع  عدد الفحوصات الى عشرة اضعاف عما كان عليه في شهر أيار الماضي نتيجة الجهود الحثيثة و المستمرة التي بذلتها وزارة الصحة وجيشها الابيض الباسل وبامكانياتهم المحدودة ومساندة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية".

وتابع البيان، ان "وزارة الصحة ومن منطلق المحافظة على هذا الانجاز الذي تحقق في السيطرة على الوضع الوبائي وضمان استمرار التناقص باعداد الاصابات والوفيات لحين انحسار الوباء بشكل كامل تهيب بالمواطنين الكرام الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي و لاسيما اننا في بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي يعطي بيئة مناسبة لانتقال العدوى تجنبا لارتفاع الاصابات  مرة اخرى لا سامح الله والاضطرار لفرض الغلق الجزئي او التام كما يحدث الان في معظم البلدان الاوروبية نتيجة تفاقم عدد الاصابات والوفيات".

واشار، "كما نؤكد على ادارات المدارس والهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد بالالتزام  التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام واتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة، كما تحذر وزارة الصحة من اقامة حفلات اعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لاقامة مثل هذه الحفلات وستتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين". 

وشددت الوزارة، بحسب البيان، على "الفرق الصحية للتعاون مع الجهات الساندة من البلديات والقوات الامنية على ضرورة متابعة المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات في تطبيق الاجراءات الوقائية واتخاذ الاجراءت بحق المخالفين وفق قانون الصحة العامة".

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