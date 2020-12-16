القبض على مهربين للمخدرات يحملون الجنسية الاسيوية على حدود واسط

اعلنت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، عن القاء القبض على مهربين للمخدرات يحملون الجنسية الاسيوية على حدود محافظة واسط.

وقالت الوكالة في بيان "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود من القاء القبض على اربعة مهربين للمخدرات من الجنسية الاسيوية على حدود الفاصلة بين محافظة واسط وإحدى دول الجوار".

واضافت، أن عملية القاء القبض تمت "بالجرم المشهود، وكان بحوزتهم كميات من مادة الترياك والكرستال المخدرة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".