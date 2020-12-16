أوامر قبض واستقدام لمسؤولين في بابل على خلفية منح إجازة استثمارية

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين في محافظة بابل على خلفية منح فرصة استثمارية.

وقالت دائرة تحقيقات النزاهة في بيان إن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أوامر قبض واستقدام لعدد من المسؤولين السابقين والحاليين في المحافظة، على خلفية منح فرصة استثمارية لأحد الموظفين المستمرين في الخدمة العامة، الأمر الذي يخالف قوانين الاستثمار".

واضافت، ان "التحقيقات في القضية توصلت إلى أن العقار (موضوع فرصة الاستثمار) مشيدة عليه محلات ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة، ولم تنته بعد، الأمر الذي أحدث هدرا في المال العام من خلال حرمان خزينة الدولة من تلك الواردات".

واوضحت، ان "الأوامر الصادرة، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تضمنت أمر استقدام لمحافظ أسبق، ونائب لرئيس هيئة استثمار المحافظة، فضلا عن أمر قبض لمحافظ ومدير بلدية سابقين".