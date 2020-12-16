القبض على متهم بسرقة 200 مليون شرقي بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاربعاء، عن القبض بكمين محكم على متهم بسرقة 200 مليون دينار في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان "تمكنت مفارز مكتب حسينية المعامل لمكافحة الاجرام من القاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره (200 مليون دينار) من احد الاشخاص شرق العاصمة بغداد ، وتأتي عملية القبض هذه بعد توفر معلومات عن الحادث ومباشرة ابطال مكافحة اجرام بغداد بالبحث والتحري وجمع المعلومات".

واضافت، أن "المعلومات اثمرت عن القاء القبض على السارق واتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه بعد تدوين اقواله قضائيا بالاعتراف بارتكابه للجريمة وفق احكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات".