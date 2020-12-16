نائب: الأوقاف النيابية تعتزم مخاطبة رئاسة الوزراء بشان رئاسة الوقف السني

كشف عضو مجلس النواب احمد الجبوري، الاربعاء، عن اتفاق حصل بين ممثلي المكون السني داخل قبة البرلمان ورئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية بشأن ارسال كتاب رسمي من اللجنة الى رئاسة مجلس الوزراء حول موضوع تقاسم الاوقاف الدينية واختيار شخصية وفق الاطر القانونية لرئاسة الوقف السني.

وقال الجبوري في حديث صحفي، إن "وفدا يمثل ممثلي المكون السني داخل مجلس النواب، التقوا الثلاثاء، رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية النائب حسين اليساري، للنقاش بشأن اتفاق تقسيم الاوقاف وما اثير حوله من احاديث، اضافة الى قضية حسم ملف رئاسة ديوان الوقف السني بالأصالة و وفقا للاطر القانونية والتمثيل الحقيقي للمكون".

واضاف الجبوري، ان "اليساري تفهم مخاوف ورؤية ممثلي المكون ووعد بارسال كتاب الى رئاسة مجلس الوزراء حول هذين الملفين بغية انهاء حالة اللغط فيهما"، مشددا على "اهمية التفاعل الايجابي من رئيس الوزراء في التعامل مع هذا الملف على اعتبار انه ملف حساس و يرتبط بهوية مكون أساس في العراق".