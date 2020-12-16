الحشد الشعبي: إغلاق 6 مقرات مخالفة في الكرادة والجادرية واعتقال عدد من المخالفين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، إغلاق 6 مقرات "مخالفة للضوابط والتعليمات" في الكرادة والجادرية وسط بغداد، واعتقال عدد من "المخالفين للأنظمة والقوانين"، خلال الأيام الماضية.

وقالت الهيئة في بيان إن "مديرية امن الحشد الشعبي قامت خلال الايام الماضية باغلاق عدد من المقرات المخالفة للضوابط والتعليمات في بغداد، وبلغ عدد المقرات التي اغلقها امن الحشد ستُ مقرات في مناطق الكرادة والجادرية ب‍بغداد وتم اعتقال عدد من المخالفين للانظمة والقوانين".

وأضاف البيان، أن "هذا الاجراء يعتبر روتينياً وياتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو لمتابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام،

وفِي الوقت ذاته لا صحة لما يتم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من اخبار ملفقة التي اشارت الى مقتل افراد او ان العملية جاءت لاسباب سياسية او جنائية او غيرها وانها لا تعدوا كونها عمليات انضباطية".