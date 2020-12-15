تحالف الفتح يدعو الى فتح باب الاستثمار للشركات العالمية الرصينة في اكمال بناء ميناء الفاو

دعا تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، الى فتح باب الاستثمار للشركات العالمية الرصينة.

وقال التحالف في بيان إنه "ايمانا منا بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الازمة الاقتصادية من جهة وتتفيد المشاريع الاستراتيجية التي يعتمد عليها مستقبل البلد اقتصاديا من جهة اخرى تابعنا موضوع اكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وما رافقها في الاشهر والاسابيع الاخيرة من لغط اعلامي وتلكؤ واضح في عمل الشركة المنفذة كل ذلك نتيجته تعطيل العمل بهذا المشروع الاستراتيجي لمستقبل العراق الاقتصادي".

واضاف، "لذلك فاننا في تحالف الفتح ندعو الى الخروج من هذه المشكلة بحلول عملية تراعي الازمة الاقتصادية وعدم توفر سيولة مالية من جهة وضرورة انجاز هذا المشروع من خلال فتح باب التنافس امام الشركات العالمية او تحالفات الشركات لبناء الميناء عن طريق الاستثمار".

وبين التحالف، انه "سبق ان شكلت لجنة لذلك وقدمت تقاريرها في عام ٢٠١٨ واعلنت حينها اربعة تحالفات لشركات عالمية كبرى رغبتها وخطتها لبناء كامل الميناء خلال سنتين وكفرصة استثمارية دون ان تكلف ميزانية الدولة".

وشدد التحالف على "ضرورة اعتماد مجلس الوزراء ذلك"، داعيا "اعضاء مجلس النواب الى دعم هذا الخيار والمضي به حتى نقف امام اي محاولات لتعطيل المشروع وابعاده عن شبهات الفساد".