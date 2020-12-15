الأخبار

نواب الجبهة العراقية يصدرون بياناً حاداً بشأن "الأوقاف" ويحملون الوقف السني المسؤولية


اصدر نواب الجبهة العراقية، الثلاثاء، بياناً "حاداً" بشأن تقاسم الأوقاف، فيما حملوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش مسؤولية "اضاعة" الاوقاف الدينية.

وقال النواب في بيان "تابعنا خلال الايام الماضية الجدل الذي اثاره محضر تقاسم الاوقاف والذي تضمن العديد من الفقرات الحساسة والمثيرة للمخاوف في الصياغة والتطبيق لاحقا"،

مشددين بالقول "لقد وجدنا ان المسؤولية الشرعية والقانونية تقتضي منا متابعة هذا الموضوع والاطلاع على كافة حيثياته وتفاصيله من رئاسة ديوان الوقف السني وبشكل مباشر وهو ما تحقق اليوم".

وأكد النواب "تحفظهم الشديد ورفضهم لما ورد في المحضر المذكور من جوانب عدة أهمها ان الاوقاف املاك محبوسة الى الله تعالى بحجج وقفية ولا يسمح لأحد بالتنازل عنها وان عدم استحصال موافقة مجلس الاوقاف الاعلى على تفاصيل هذا الاتفاق يطعن فيه،

كما ان اعتماد النسبة السكانية لانتخابات عام 2013 الخاصة بمجالس المحافظات في مسألة تحديد عائدية الوقف غير قانوني وهو امر يعيد تأسيس الساحة العراقية على اساس المحاصصة ويعمق الخلاف المذهبي فضلا عن نقل الأرشيف الخاص بالوزارة المنحلة الى وزارة الثقافة والذي يعد مخالفة قانونية كونها لا علاقة له من قريب او بعيد به واستعمال عبارة (الحجج الوقفية الصحيحة) بشكل يبعث على الريبة".

واعتبر النواب أن "موقفنا الرافض الى المحضر المذكور جاء متطابقا مع توصيات اللجنة المشكلة من قبل ديوان الوقف السني بموجب الامر الديواني 1406 في 19/11/2020 والتي نصت على إلغاء محضر الاتفاق الموقع عليه من رئيس الوقف الشيعي والسني بتاريخ 15/10/2020 ودعوة مجلس الاوقاف الاعلى لعقد جلسة طارئة بأسرع وقت لاتخاذ القرار المناسب واحالة الرؤية التي سيصادق عليها مجلس الاوقاف الاعلى الى مجلس الإفتاء الاعلى العراقي لبيان الوجه الشرعي لها".

ودعا النواب الرئاسات الثلاث كافة الى "اتخاذ موقف مسؤول بالسرعة الممكنة والتعامل مع هذا الملف بالرؤية الوطنية المطلوبة حفاظا على تراث اوقافنا العظيمة وسلامة وطننا ووحدة شعبنا وبدون هذا سيكون اللجوء الى القضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نواب الجبهة العراقية يصدرون بياناً حاداً بشأن "الأوقاف" ويحملون الوقف السني المسؤولية
النائب عن التغيير هوشيار عبد الله يكشف عن انقسام كبير بين الاحزب الكردية بشان ملف الرواتب
النائب عن الفتح احمد الكناني : حكومة الكاظمي منحت المناصب مقابل اغلاق الملفات
العراق يسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2165 حالة للشفاء
الصحة تعلن اجراء اكثر من 35 ألف فحص مختبري لتشخيص كورونا خلال 24 ساعة
الاستخبارات تعلن القبض على مسؤول خلية إرهابية في كركوك
"اختفاء" 900 مليون دينار من خزانة نادي القوة الجوية
العثور على جثة رجل مجهول الهوية جنوب بغداد
النائب عن بدر كريم المحمداوي يحمل المالية مسؤولية "الأزمة الاقتصادية": سنستجوب الوزير
الصين توجه رسالة للعراق بشأن ميناء الفاو وتقول ان الشركة التي قدمت العرض رصينة وتابعة للدولة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك