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النائب عن التغيير هوشيار عبد الله يكشف عن انقسام كبير بين الاحزب الكردية بشان ملف الرواتب


كشف النائب عن كتلة التغيير النيابية هوشيار عبد الله، الثلاثاء، عن وجود خلاف بين القوى الكردية بشان التعامل مع بغداد حول رواتب موظفي الاقليم، مبينا ان احزاب السليمانية تصر على ايجاد تفاهم واضح وشامل مع المركز فيما يخشى حزب البارزاني من فقدان ملف النفط من يده.

وقال النائب عبد الله في تصريح صحفي ان ” وفد الاقليم لم يتوصل لغاية الساعة في بغداد لاي اتفاق بشان تمويل رواتب موظفي الاقليم بسبب اصرار كل طرف على تحقيق بعض المكاسب”.

واضاف ان “حزب الديمقراطي الكردستاني يختلف تماما مع الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير بشان تسليم النفط والملف الى بغداد من اجل تسديد الرواتب وهو يحاول الاستمرار في الهيمنة على ذلك الملف بمفرده”.

واوضح النائب عبد الله ان ” حكومة كردستان غير مستعدة لغاية الساعة من اجل التفاهم مع بغداد من اجل موازنة 2021 او قانون الاقتراض المالي وان عدم اتخاذ سياسية مالية شفافة من الاقليم بشان النفط والايرادات غير النفطية يضعها موضع شك لدى بغداد 

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