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"اختفاء" 900 مليون دينار من خزانة نادي القوة الجوية


كشف رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اللواء الطيار شهاب جاهد، عن "اختفاء" مبلغ 900 مليون دينار من خزانة النادي.

وقال جاهد في تصريحات نقلها المكتب الاعلامي للنادي إن "القوة الجوية يملك كادراً تدريبياً على اعلى مستوى والادارة متمسكة بالمدرب ونعمل على اعداد فريق لخمسة مواسم قادمة".

واوضح أن "ايوب اوديشو باق مع الفريق باقتناع جميع اعضاء الادارة وهو حريص على عمله وفريقه ولا يوجد داخل الادارة اي متصيد ولا يوجد اي تدخل بعمله من قبل الاعضاء".

وتابع "نحن كهيئة ادارية نيابة عن سمير كاظم ليس لديه النية بتدريب النادي وانا على ثقة بكلامه، نحتاج للحظ في بعض الاحيان وفريقنا جيد وكلنا ثقة بالكادر الفني واللاعبين".

وبين أن "العقوبات ليست حلا ومن حق الجمهور ان ينفعل ويعتب على النادي لكن العمل الاداري يبتعد عن العاطفة ولا يوجد خلل في منظومة الفريق".

واشار الى ان "هناك من يحاول النيل من عمل الادارة من خلال تسخير اصوات اصبحت خارج النادي"، فيما بين ان "معسكرنا التدريبي في مدينة النجف الاشرف هو لإخراج الفريق من الضغوط الاعلامية وفريقنا سيقاتل في اي مباراة".

ولفت الى ان "هناك ديون ثقيلة على النادي ولا رجعة لبيع الصكوك بالفائز بالنادي وعقود كانت تكتب بمبلغ واللاعب يستلم مبلغ اخر وتباع بالفائز للتسديد بخصم 20% من القيمة الرسمية".

ونوه الى انه "يجهل مصير 900 مليون دفعت للنادي سابقا من قبل المستثمر وشكلنا لجان لمراجعة الديون في النادي"، مؤكداً بالقول: "نريد تصحيح المسار من خلال انشاء ملعب يليق باسم القوة الجوية واريد العمل على استقلالية مالية للنادي وعدم الاعتماد على اموال الدولة".

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