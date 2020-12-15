الصين توجه رسالة للعراق بشأن ميناء الفاو وتقول ان الشركة التي قدمت العرض رصينة وتابعة للدولة

في ثاني رسالة لها خلال اقل من شهر حول "ميناء الفاو الكبير"، وجهت السفارة الصينية في بغداد، رسالة إلى وزارة الخارجية العراقية ترد فيها على الشبهات التي اثيرت حول رصانة الشركة الصينية واستعدادها للعمل في مشروع الميناء.

وبحسب الوثيقة، فإن الشركة مملوكة للدولة وتعمل بضمانات الحكومة الصينية، وان الحكومة مهتمة بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في العراق والميناء المذكور تحديدا.

وكانت الصين أبدت في وقت سابق، تأييدها لتنفيذ إحدى الشركات الصينية مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة، بدلاً عن الشركة الكورية المنفذة للمشروع.

ونصت وثيقة "عاجلة جداً"، بتاريخ (21/ 11/ 2020)، صادرة من سفارة الصين في العراق، أنها "تؤيد تنفيذ الشركة الصينية للمعدات (CMEC)، لمشروع ميناء الفاو الكبير"، وأرفقت السفارة "إنجازات شركة CMEC في المجالات المعنية للمراجعة".