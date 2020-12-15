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النائب ثامر ذيبان: الحكومة تتعمد تأخير ارسال الموزانة للبرلمان


اتهم النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، الثلاثاء ، الحكومة بالتعمد في عدم إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في موعدها المحدد.

وبين ذيبان، في بيان،  أن "افتعال تأخر إرسال الموازنة الى البرلمان يهدف إلى استخدام رواتب الموظفين من جديد كورقة ضغط سياسية" .

وأكد إن "حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحدها من تتحمل مسؤولية أي تاخير قد يحصل نتيحة عدم ارسال الموازنة لغاية الان".

واضاف ذيبان، ان "قانون الإدارة المالية يفرض على الحكومة ان ترسل الموازنة إلى مجلس النواب في 15 من تشرين الأول الماضي لكنها لم تفعل ذلك وهذا يضعها تحت طائلة المسؤولية التقصيرية".

وأشار إلى أن "الحكومة على مدى الأشهر السابقة كانت تستخدم رواتب الموظفين كورقة ضغط بين الحكومة وبعض الجهات السياسية".

هذا وكان وزير التخطيط خالد بتال، قد كشف عن عدم إدراج الموازنة العامة للعام المقبل على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

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