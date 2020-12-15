وكالة الاستخبارات تعلن القبض على متهم بتزوير اللوحات المرورية في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بتزوير اللوحات المرورية في كركوك.

وقالت الوكالة، في بيان ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين في محافظة كركوك يقوم بتزوير لوحات العجلات المرورية مقابل مبالغ مالية”.

واضافت، ان “عملية القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة لمدة سبعة ايام والقبض عليه بعد استدراجه وبالجرم المشهود وبحوزته المبارز الجرمية”.

واشارت الوكالة، الى انه “تم توقيف المتهم وفق احكام المادة (٢٤٠/ق ع) حسب قرار قاضي التحقيق”.