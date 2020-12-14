نواب يحذرون من منح كردستان “هدية” من دون مطالبتها بايرادات النفط والمنافذ

حذر نواب من مختلف الكتل النيابية، من منح كردستان هدية عبارة عن مبالغ كبيرة من دون تسليم مابذمتها من إيرادات تخص النفط والمنافذ الحدودية، مؤكدين ان الإقليم لم يلتزم بالقانون طيلة الفترة الماضية.

وقال النائب عن تحالف الفتح عبد الأمير المياحي لـ /المعلومة/، ان “الاقليم لم يلتزم بتصدير النفط وتسليم اموال المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية”، لافتا الى ان “حجم الخدمات في كردستان لا تتناسب مع الاموال التي يحصل عليها من بغداد”.

من جهته، اكد النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين لـ /المعلومة/، ان “الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني يتحملان مسؤولية مايجري في الإقليم من احداث وقتل للمتظاهرين في السليمانية”، مشددا على ضرورة منح المواطنين حقوقهم المشروعة والاستجابة لمطالبهم”.

وكانت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف قد حذرت من ارسال مبلغ 960 مليار دينار الى الإقليم عن ثلاثة أشهر من دون الحصول على الواردات النفطية وغير النفطية المنصوص عليها في القانون