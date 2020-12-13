قيادي بجبهة النجيفي ينتقد رئيسه بسبب مناقشته أمر الوقف السني مع سفراء

انتقد قيادي بارز في جبهة الإنقاذ والتنمية التي يترأسها أسامة النجيفي، مواقف الأخير بشأن أزمة ديوان الوقف السني ومناقشته أمر الديوان مع سفراء دول عربية واجنبية، عادا إياه موقفا متناقضا.

وقال القيادي بالجبهة حامد المطلك في حوار إن “مناقشة قضية ديوان الوقف السني مع بعض الدول امر مؤسف”، مشيرا إلى أن “مناقشة النجيفي امر ديوان الوقف السني مع بعض الدول فيه تناقض”.

وأضاف المطلك، أن “التدخلات السياسية بملف الديوان خلق مشهد ا معقدا”، لافتا إلى أن “معظم الخلافات تخلق لاجل المصالح”.

وبين المطلك، أن “الوقف السني للواقفين السنة ولا علاقة له بالسياسة”، مؤكدا في ذات الوقت أنه “لا علاقة بين خلاف الحلبوسي والنجيفي بقضية الوقف السني”.