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قانون جديد لمجالس المحافظات يكون موعد اجراءها بيوم الانتخابات البرلمانية.


متابعة / ظاهر العقيلي

كشف اللجنة القانونية في البرلمان، عن انجاز رئاسة الجمهورية قانون جديد لمجالس المحافظات ليكون موعد اجراءها بذات يوم الانتخابات البرلمانية.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد الغزي في تصريح متلفز إن "مجلس النواب كان قد انهى قانون عمل مجالس المحافظات كونها استمرت اكثر من اربع سنوات بالخدمة وهذا مخالف للدستور"، لافتا الى ان "الدستور ينص على اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب".وأضاف الغزي، "المجالس السابقة انتهى عملها والقانون الجديد نص على اختيار أخرى"، موضحا أن "القانون سيكون حسب دوائر قانون مجلس النواب".

وأشار الى ان "عدد مقاعد مجلس المحافظة سيكون حسب عدد اعضاء مجلس النواب لكل محافظة وان رئاسة الجمهورية انهت القانون وسترسله الى البرلمان بداية الاسبوع المقبل الى اللجنة القانونية لغرض قراءته والتصويت على اجراء انتخابات مجلس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب".

وأكد الغزي ان "عدد المقاعد سيكون لكل محافظة مثل اعداد اعضاء مجلس النواب في كل محافظة، مثلاً عدد اعضاء مجلس النواب لمحافظة بغداد 69 عضوا وسيكون اعضاء مجلس المحافظة لبغداد 69 عضواً"، لافتا الى أن "اللجنة تعمل على التصويت على القانون والتنسيق مع مفوضية الانتخابات على انجاز الانتخابات البرلمانية والخاصة بمجالس المحافظات بيوم واحد وبصندوقين مختلفين".

وفي تشرين الأول من العام الماضي، قرر مجلس النواب، حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات.

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