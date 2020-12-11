النائب الكردي هوشيار عبد الله يتهم مسعود بارزاني بـ"أزدواجية المعايير"

اتهم عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بـ"إزدواجية المعايير".

وقال عبد الله في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "مسعود البارزاني، في ثورة تشرين کان یندد بالعنف ضد المتظاهرین، وهذا موقف جيد يحسب لە".

مضيفاً: "ولكن منذ اکثر من اسبوع هناك قوات تأتمر بأوامر حكومة ابنه (مسرور بارزاني) تستخدم شتى اسالیب العنف ضد المتظاهرین في السلیمانیة وقبلها في دهوك دون أن ينطق بكلمة"، معتبراً أن "هذه هي سیاسة الكيل بمكيالين وازدواجیة المعاییر".

وتشهد محافظة السليمانية منذ ايام، تظاهرات حاشدة احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين وتردي الواقع المعيشي ادت الى سقوت عدد من القتلى والجرحى، فيما تعتبر مشكلة مطالبة الحكومة بتسليم كردستان واردات النفط مشكلة "أزلية" باتت قريبة من الحل على خلفية التظاهرات الغاضبة وتأخر الاقليم بتسليم رواتب الموظفين مما وضعه بمواجهة مباشرة مع المواطنين.