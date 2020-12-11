منع دخول أعضاء كتلة التغيير ببرلمان كردستان إلى السليمانية

أعلنت كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، اليوم الجمعة، اعتصامها لليوم الثالث على التوالي لما حصل من اعتداءات على متظاهري الإقليم، فيما اشارت الى منع دخول أعضائها الى السليمانية.

وقال عضو الكتلة دابان محمد في تصريح إن “كتلة التغيير أعلنت اعتصامها لليوم الثالث بشكل سلمي في برلمان كردستان”، مبيناً أنه “ينقصنا سبعة تواقيع من أجل عقد جلسة برلمان كردستان”.

وأضاف محمد ان القوات الأمنية منعت أعضاء كتلة التغيير من الدخول الى السليمانية، مشيراً الى ان الذهاب الى موقع التظاهر جاء من أجّل تهدئة الوضع واستجابة لطلب المتظاهرين بسبب إراقة الدماء وحدوث المصادمات وقتل الأطفال بالتظاهرات.