عضو برلمان كردستان علي حمة صالح : الإقليم سيدخل نفقاً مظلماً ما لم يتفق مع بغداد

دعا عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير علي حمة صالح، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، حكومة الإقليم إلى الإسراع في التوصل لاتفاق مع بغداد وتسليمها النفط وموارد المنافذ الحدودية، محذراً من أن كردستان ستدخل "نفقاً مظلماً" في حال عدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال حمة صالح في مٶتمر صحفي إنه "إذا كانت حكومة الإقليم تهتم بالأوضاع المعيشية لمواطنيها عليها الاتفاق مع بغداد وتسليمها 250 ألف برميل من النفط يوميا و50% من موارد المنافذ الحدودية لترسل بغداد المستحقات المالية لكردستان"، مضيفاً أن "الإقليم سيدخل نفقاً مظلماً ما لم يتفق مع بغداد".

وتابع، أن "علی حكومة الإقليم الإسراع في إجراء إصلاحات حقيقية في موارد ملفات النفط"، مشيراً إلى "هدر60% من موارد النفط ولم يبقَ لحكومة الاقليم سوى 40% بسبب الفساد في عقود النفط".