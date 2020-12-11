بعد دعوات للتظاهر بالسليمانية.. اعتقال نائبين سابقين في برلمان كردستان

أفاد مصدر أمني، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، باعتقال نائبين سابقين في برلمان كردستان على خلفية إطلاق دعوات للتظاهر في السليمانية.

وقال المصدر إن "القوات الامنية في السليمانية اعتقلت، اليوم، ثلاثة من منظمي التظاهرات في المحافظة، بينهم نائبين سابقين في برلمان كردستان وهما عبد الله ملا نوري وشيركو حمة أمين".

وأضاف المصدر، أن "المعتقل الثالث هو الناشط عزيز رؤوف".

وتشهد محافظة السليمانية منذ ايام، تظاهرات حاشدة احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين وتردي الواقع المعيشي.