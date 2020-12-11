نقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراح كادر العراقية في السليمانية "فورا"

طالبت نقابة الصحفين العراقيين، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، بإطلاق سراح كادر قناة العراقية في محافظة السلمانية.

واستنكرت النقابة في بيان مقتضب "اعتقال القوات الكردية ملاك قناة العراقية في السليمانية"، مطالبة "بإطلاق سراحهما فوراً".

وفي وقت سابق من اليوم اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كردستان كادر قناة العراقية الكردية على خلفية تغطيته لتظاهرات السليمانية.

وذكرت قناة العراقية، إن "السلطات الكردية اعتلقت عامليها أمين أحمد وسيروان برزان".

وتشهد محافظة السليمانية منذ ايام، تظاهرات حاشدة احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين وتردي الواقع المعيشي، ادت الى سقوت عدد من القتلى والجرحى.