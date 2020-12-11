نائب رئيس البرلمان يطالب بإطلاق سراح كادر "العراقية الكردية" ويهاجم حكومة الإقليم

طالب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، سلطات إقليم كردستان بإطلاق سراح الصحفيين في قناة العراقية الكردية أمين أحمد وسيروان بارزان اللذان اعتقلا على خلفية تغطيتهما للتظاهرات في السليمانية، فيما اتهم حكومة الإقليم بانتهاج "سياسة عنف واعتقالات" مخالفة للدستور.

وقال الكعبي في بيان إن "الاعتقالات وسياسة العنف التي تنتهجها حكومة الأقليم غير قانونية ومخالفة للدستور وقوانين حقوق الانسان وحرية التعبير عن الرأي".

ودعا السلطات الكردية إلى "إطلاق سراح كادر قناة العراقية الكردية " امين احمد وسيروان برزان " اللذان اعتقلا بسبب تغطيتهما تظاهرات محافظة السليمانية"،

مبيناً أن "المتظاهرين والاعلاميين في كردستان لم يكونوا سببا في الفساد الموجود وعدم حلحلة مشاكل النفط التي عمرها يزيد على السنوات".

يشار إلى أن قناة العراقية شبه الرسمية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، اعتقال السلطات الأمنية الكردية للصحفيين العاملين لديها، أمين أحمد وسيروان بارزاني على خلفية تغطيتهما لتظاهرات السليمانية.

وتشهد محافظة السليمانية منذ ايام، تظاهرات حاشدة احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين وتردي الواقع المعيشي، ادت الى سقوت عدد من القتلى والجرحى.