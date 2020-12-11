مصدر : : عبد المهدي ينفي ما قاله العبادي وسيصدر بيانا توضيحيا

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة بأن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي سيصدر بيانا توضيحيا بشأن ما تناوله رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي حول عملية اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس.
وقال المصدر إن "عبد المهدي ينفي ما قاله العبادي و سيصدر بيانا توضيحيا بعد قليل بشأن هذا الامر".
وكان العبادي قد ادعى يوم أمس الخميس أن الطائرة المسيرة التي قتلت الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، دخلت بموافقة الحكومة العراقية.
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