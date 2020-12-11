ضبط 3700 حبة مخدرة خلال محاولة إدخالها إلى كربلاء

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، اعتقال 4 أشخاص من جنسيات أجنبية، لتجاوزهم مدة الإقامة.

وقالت القيادة في بيان لها ، إن "قسم السيطرات والطرق الخارجية ألقت القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة".

وأضافت، أنه "تم القبض على متهم بحوزته حبوب مخدرة عددها (3700) حبة مع مشروبات كحولية فيما القت أيضا على (4) اشخاص من جنسيات أجنبية لتجاوزهم مدة الإقامة".

وأشارت إلى "اعتقال متهم مطلوب للقضاء وشخصين آخرين يستقلون دراجة نوع (ستوتة) بحوزتهم مواد كهرباء مجهولة المصدر".

ولفت البيان، إلى أنه "تمت احالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لغرض إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".