برلمانية كردية تصف احتجاجات السليمانية بـ ”ثورة الجياع” وتطرح سبباً يمنع حدوثها في أربيل

وصفت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، الاحتجاجات الجارية في محافظة السليمانية بـ "ثورة الجياع"، فيما أشارت إلى أن عدم خروج التظاهرات في أربيل ودهوك يبين وجود قمع هناك.

وقالت شيخ دلير، في تصريحات متلفزة إن "هناك فشلا في إدارة حكومة اقليم كردستان، ومن حق الشعب التظاهر"، مبينة أنه "اذا كانت السليمانية تشهد احتجاجات فان عدم خروج التظاهرات في اربيل ودهوك، يعني وجود قمع هناك".

ووصفت شيخ دلير، الاحتجاجات الجارية في محافظة السليمانية بـ "ثورة الجياع"، مبينة أن "القول بوجود جنسيات أجنبية في تظاهرات السليمانية مجرد مزاعم لا اساس لها من الصحة".

وتابعت، أن "ظروف ووضع الشعب في اقليم كردستان صعب جدا ومتظاهري هذه الاحتجاجات لا يمكون المال ولا يملكون فرص العمل والتعيينات، ولا توجد حكومة تتحمل المسؤولية عن شعب كردستان".

وحملت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جميع الأحزاب بما فيها الاتحاد الوطني "مسؤولية ما يجري في إقليم كردستان من ازمة اقتصادية"، مشيرة إلى وجود "مشكلة في واردات اقليم كردستان، ولا نعلم اين تذهب تلك الواردات".