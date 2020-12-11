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المنافذ الحدودية: إحباط تهريب أجهزة ومستلزمات طبية


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة (11 كانون الأول 2020)، عن إحباط تهريب أجهزة ومستلزمات طبية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم "ضبط حاوية تحتوي على مواد متنوعة (إنشائية واكسسوارات وملابس ومصابيح) حسب ما تم ذكره في المعاملة الجمركية والمنجزة معاملتها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة من قبل لجنة الكشف الجمركي التابع إلى مركز جمرك ام قصر الشمالي".

وأضاف البيان، أن "شعبة البحث والتحري تمكنت من ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة الخروج بعد تدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن المحتوى الفعلي (907) كارتون أجهزة ومستلزمات طبية لم يصرح بها لغرض تهريبها".

وأشار إلى "تنظيم محضر أصولي بما تم ضبطه مثبت فيه لجنة الكشف الجمركي منجزي المعاملة الجمركية خلافاً للضوابط لغرض عرضه أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين".

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المنافذ الحدودية: إحباط تهريب أجهزة ومستلزمات طبية
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