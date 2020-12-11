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نائب عن برلمان كردستان يهاجم برلمان كردستان


هاجم عضو برلمان كردستان عن حركة التغيير علي حمة صالح، مجلس نواب الإقليم، معتبراً أن ما سماه "كتم" البرلمان في الظرف الحالي، "يثبت تحوله لأداة بيد المفسدين".

وذكر صالح في بيان أن "رئاسة برلمان اقليم كردستان ترى أنه ليس ضرورياً أن يعقد البرلمان جلسة خاصة لمناقشة الظروف التي يمر بها الإقليم".

وتساءل: "إذا كان استشهاد عدد من المواطنين واعتقال أكثر من 350 شاباً، واستمرار عمليات الفساد في ملفات النفط والمنافذ الحدود والضرائب والشركات وعدم صرف الرواتب غير ضروري، أليس غياب البرلمان أفضل من وجوده"

وأضاف صالح، أنه "منذ أكثر من عام كامل نطالب بعقد جلسة خاصة بشأن ملفات النفط والمنافذ الحدودية ورواتب الموظفين وقوت الشعب"، لافتا الى أن "رئاسة البرلمان ترفض وضع مناقشة هذه الملفات على جدول أعمالها."

وأشار الى، أن "كتم البرلمان في الظرف الحالي يثبت تحوله لأداة بيد المفسدين الذين أوصلوا كردستان الى هذا اليوم"، مؤكدا أنه "لو كان هناك برلمان قوي في الاقليم وتمكن من استجواب المسؤولين لكان وضع المواطنين أفضل".

وجاءت تصريح النائب علي حمة صالح ردا على تصريح رئيسة برلمان اقليم كردستان اول أمس الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، التي قالت فيها إنه "إذا كان عقد جلسة البرلمان يشكل تأثيرا على مسألة الرواتب سنعقد الجلسة خلال 48 ساعة".

واندلعت في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، تظاهرات احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات، فيما جوبه المتظاهرون بالقنابل الدخانية والرصاص الحي ما ادى الى سقوط عدد من القتلى و الجرحى، بعد ان احرق متظاهرون عددا من المقار الحزبية في المحافظة.

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