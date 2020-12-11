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نائب بشأن قانون تمويل الانتخابات: لن نمضي بما تريده الحكومة


اتهم عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، الخميس (10 كانون الأول 2020)، الحكومة بـ"عدم الجدية" في إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان، مبيناً أن المجلس سيجري تعديلاً على قانون تمويل الانتخابات و "لن يذهب باتجاه الشكل الذي تريده الحكومة".

وقال الزاملي في حديث لإذاعة "IQ FM"، إن "الحكومة غير جادة بإرسال مشروع قانون موازنة 2021 إلى مجلس النواب، لذلك ذهبت باتجاه قانون تمويل الانتخابات لكي لا تعود لمجلس النواب بشأن الموازنة فيما بعد".

وأضاف، أنه "كان من المفترض على الحكومة تضمين قانون الموازنة فقرة خاصة بالانتخابات"، متابعاً أن "مجلس النواب لن يذهب باتجاه الشكل الذي تريده الحكومة بقضية تمويل الانتخابات، وسيكون هناك تعديل للقانون بالشكل الذي لا يضر المصلحة العامة".

يشار إلى أن البرلمان أنهى، أمس الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

يذكر أن تقريراً للجنة المالية النيابية خلص إلى أن قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب الذي أعده مجلس الوزراء وأرسله إلى البرلمان للتصويت عليه، "ليس ذا جدوى"، وأصدرت توصيات جديدة بشأنه. 

وأشارت اللجنة في تقريرها الذي اطلع عليه موقع IQ NEWS، إلى أن "المبالغ التي يقترح هذا القانون تخصيصها وهي 329 مليار دينار، تغطي فقط نفقات برنامج انتخابات مجلس النواب دون النفقات التشغيلية السنوية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأوضحت، أن "هذه المبالغ التي يقترح القانون تخصيصها لتغطية برنامج انتخابات 2021 فقط دون بقية نفقات المفوضية، خُصصت مبالغ مساوية لها تقريباً، لمفوضية الانتخابات عندما أجرت الانتخابات المزدوجة (انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية) عام 2018 وشملت كلّ نفقات المفوضية حينها".

واقترحت اللجنة المالية النيابية، "الإبقاء على التخصيصات المقدرة لمفوضية الانتخابات ضمن قانون الموازنة المالية لسنة 2021 مالم تقدم السلطة التنفيذية مبررات وأسباب موجبة للقانون أعلاه"، فيما أوصت بـ"عرض مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب للقراءة الثانية في البرلمان بغية استكمال الاجراءات لتشريع القانون".

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