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السلطات الامنية بكردستان تحتجز 10 شبان "اجتمعوا للاحتماء بالنار"


اعلن عضو برلمان اقليم كردستان بكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لقمان وردي ان السلطات الامنية احتجزت 10 شبان من أهالي قضاء سوران بأربيل اجتمعوا للاحتماء بالنار، مطالبا الجهات المعنية بالإفراج عنهم.

وقال وردي في بیان إن "السلطات الامنية في منطقة سوران بأربيل احتجزت منذ ثلاثة ايام، 10 شبان عندما كانوا مجتمعين للاحتماء بالنار في مكان تقع خارج حدود المدينة".

وأضاف وردي أن "الشبان لم يهاجموا المباني والمقرات الحزبية بالحجارة ولم يحرقوا الممتلكات العامة ولم يطلقوا الهتافات ضد الحزب والحكومة"،

لافتا الى ان "التظاهر المدني السلمي للمطالبة بحقوقهم بعيدا عن العنف والفوضى، حق قانوني وطبيعي للمواطنين".

وتابع وردي أن "هؤلاء الشبان فقط كانوا مجتمعين ولم يمارسوا عملا مخالفا للقانون، ولا يستحقون الاعتقال"، محذرا "الجهات المعنية من تفجر غضب المواطنين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة".

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