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دعوة نيابية مشروطة لزيادة أيام الدوام الأسبوعي في المدارس


دعا عضو لجنة التربية البرلمانية عباس الزاملي، الخميس، وزارة التربية إلى زيادة عدد أيام الدوام الأسبوعي في المدارس، في حالة حصول تراجع في أعداد إصابات كورونا.

وقال الزاملي في حديث صحفي "في الوقت الذي نتمنى فيه التوفيق لطلبتنا الاعزاء مع بدء العام الدراسي الجديد، ولجميع الكوادر التربوية"،

مبينا انه "ورغم تحديد يوم واحد للدوام اسبوعيا فان على وزارتي التربية والصحة المتابعة المكثفة ومراقبة المدارس في التزامها بالدوام وشروط السلامة والتباعد الاجتماعي واعداد الطلبة في كل صف وفي كل يوم دراسي".

واضاف الزاملي، ان "هناك ضرورة ان يكون هناك دوام واحد في جميع المدارس سواء الاهلية او الحكومية"، لافتا الى "وجود ضرورة لان يكون هناك دوام لاكثر من يوم واحد في الايام المقبلة بحال بقاء الوضع الصحي مثلما وفي حال تراجعت الجائحة فمن الممكن ان يكون الدوام ليومين او اكثر في الاسبوع الواحد الى ان يحصل استقرار الوضع بشكل كامل بغية الحفاظ على المستويات والوضع التربوي للطلبة لأهميته خلال تواجده بالمدارس على اعتبار ان الوضع العام للتعليم الالكتروني عن بعد فيه صعوبات عديدة لكثير من المناطق".

واكد على "ضرورة ان تكون هناك استعدادات جيدة وعلى مستوى عالي من قبل وزارتي التربية والصحة من خلال مراقبة الوضع الحالي والاستعداد للايام المقبلة لتحقيق ان يكون الدوام لأكثر من يوم واحد".

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دعوة نيابية مشروطة لزيادة أيام الدوام الأسبوعي في المدارس
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