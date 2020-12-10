النائب عبد الامير تعيبان : البرلمان يعتزم استضافة الكاظمي وعدد من مستشاريه

اكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير التعيبان، الاربعاء، ان مجلس النواب يعتزم استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من مستشاريه.

وقال التعيبان في تصريح صحفي، ان “حكومة الكاظمي اخفقت بشكل كبير في ادارة الازمة وهنالك توجه برلماني لاستضافة الكاظمي وعدد من مستشاريه”، لافتا الى ان “رئاسة مجلس النواب تسلمت طلبات رسمية بضرورة استضافة الكاظمي”.

واضاف ان “الكاظمي معتمد على الاقتراض خلال حكومته وهذا لم تشهده الحكومات السابقة”، مبينا ان “الكاظمي لم يعمل على تعظيم ايرادات الدولة وهذا الامر خاطئ”.

واعتبرت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، الخميس الماضي، ان استجواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الازمة الاقتصادية تعرض للتسويف.