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النائب عامر الفايز : حكومة الكاظمي اخفقت في تعقب الفاسدين الهاربين خارج البلاد عبر” الانتربول”


اكد النائب عامر الفايز، الخميس، بان حكومة الكاظمي اخفقت في تعقب الفاسدين الهاربين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

وقال الفايز في حديث صحفي ،ان” حكومة الكاظمي قطعت وعود كبير في محاربة اخطر الافات في البلاد والتي تمثل الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة وتسبب بضرر بالغ للاقتصاد الوطني خاصة وان حجم الاموال المنهوبة كبير جدا”.

واضاف الفايز،ان” حكومة الكاظمي لم تحقق اي شي في اطار محاربة الفساد في البلاد بل لم تسترجع اي اموال نهبت وهذا يمثل اخفاق كبير جدا بالاضافة الى انه لم تتمكن من اعتقال الكثير من الساسة والمسؤولين الفاسدين الهاربين الى خارج البلاد وبجعتهم اموال طائلة عبر الانتربول وبقية المؤسسات الاخرى مؤكدا بان محاربة الفساد من اولويات الحكومة واهم النقاط التي تشكلت لاجلها لان الحفاظ على المال العام مهمة وطنية يجب التصدي لها بقوة وحزم”.

ويعاني العراق من معدلات فساد كبيرة جدا وسط تقارير دولية عن تهريب اموال طائلة الى خارج البلاد من قبل فاسدين ومسؤولين”

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